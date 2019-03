E' atteso per stasera l'arrivo a Roma del presidente cinese Xi Jinping e della first lady Peng Liyuan. Venerdì gli incontri istituzionali con Mattarella, Casellati e Fico. Sabato la giornata clou con la firma del Memorandum. Nel pomeriggio, dopo un incontro con il premier Conte, partenza per Palermo.