Governo: Salvini, se in disaccordo via sovrana è popolo - VIDEO

Resta il braccio di ferro nel governo sulla Tav. Salvini punta sul referendum, che ormai Di Maio non esclude. 'Con M5s stiamo governando insieme. Se su qualche punto non si trova l'accordo la via del popolo è la via sovrana, la scelta la faranno gli italiani', dice il leader della Lega, aggiungendo che in Italia 'servono più energia e trasporti'.

IL VIDEO DELL'INTERVENTO

Intanto, dopo la manifestazione 'Si Tav' a Torino alla quale hanno partecipato anche esponenti della Lega, il Pd presenta una mozione in Senato per chiedere lo sblocco degli appalti.

Quanto ai sindaci che domani saranno ricevuti da Conte sul decreto sicurezza, il ministro va all'attacco: 'Se qualcuno fatica a capire, lo aiuteremo: quel testo non si cambia di mezza virgola'.