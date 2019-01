Mozione sì Tav, Laus 'subito appalti'

"Finchè il Parlamento esiste, usiamolo. Lunedì depositerò, come primo firmatario, una mozione che impegna il Governo a procedere, in tempi brevi, alla prosecuzione dei lavori della linea ferroviaria Torino-Lione sbloccando gli appalti in capo a Telt". Ad annunciare l'iniziativa è il senatore torinese del Pd, Mauro Laus.

"Tra i manifestanti di ieri a Torino erano presenti esponenti di maggioranza del Governo - osserva -. È questo il momento per chiedere un'assunzione di responsabilità politica".

"Le dichiarazioni fatte in piazza a Torino dalla Lega, si traducano in atti concreti attraverso il voto in Aula - aggiunge -. Che ogni forza politica prenda posizione, siamo pagati per questo Salvini. I referendum si fanno prima dell'avvio di un'opera. Ora è tempo semplicemente di decidere mettendoci la faccia".