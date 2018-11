Anticorruzione: verso primo ok Camera. Salvini: 'Eliminerei il voto segreto' - DIRETTA

L'Aula della Camera riprende l'esame del ddl anticorruzione, che, dopo la battuta d'arresto del governo sul peculato, secondo accordi di maggioranza verrà modificato al Senato e tornerà in terza lettura a Montecitorio. I capigruppo della Camera puntano ad ultimare l'esame del testo entro il pomeriggio, comunque prima delle 17 quando è prevista in Aula l'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla bocciatura della Manovra da parte della Commissione Ue.

LA DIRETTA

Intanto il ministro dell'Interno Matteo Salvini ribadisce la propria fiducia in M5s. "Io mi fido di Luigi Di Maio - ha detto a Uno Mattina - che trovo essere una persona coerente e rispettosa che come me se prende un impegno lo porta avanti". "Il decreto sicurezza - aggiunge - deve essere approvato entro il tre dicembre, è troppo importante approvarlo". Quanto al voto in cui il governo è andato sotto sull'anticorruzione, Salvini ribadisce che "non sarà il primo, né l'ultimo in incidente di percorso". Il ministro ha anche detto che a suo avviso il voto segreto andrebbe eliminato. "Io lo eliminerei il voto segreto: siccome gli italiani votano i parlamentari, sarebbe giusto che i parlamentari ci mettessero la faccia. Perchè poi con il voto segreto, non si sa se hai votato tu, ha votato lei, chi lo sa? ". "Detto questo - aggiunge - abbiamo avanti cinque anni: mi ricordo bene gli impegni presi, non riesco a fare tutto subito perchè non sono Batman, ma spero me lo lascino fare".