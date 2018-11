Anticorruzione: Camera, parla 'neofita', l'Aula applaude

Inizia a parlare in dichiarazione di voto sul ddl anticorruzione. Ma va avanti a scatti, farfuglia, si interrompe. La vicepresidente gli chiede se va tutto bene, e gli domanda se vuole un po' d'acqua. Ma Eugenio Sangregorio del Gruppo Misto, eletto in Sudamerica per l'Usei-Noi con l'Italia, ammette: "No, è solo un poco di nervosismo; è la prima volta che parlo in Aula...". L'Aula applaude apprezzando la sincerità del neofita dal completo color avorio con una cravatta azzurra pastello, che beve un sorso d'acqua e poi riprende: "Non avrei mai pensato che l'Italia, culla del diritto, non tuteli i diritti degli amministratori locali...". E annuncia il no della sua componente al ddl anticorruzione.