Prescrizione, Lega e M5s: 'Ci sarà l'intesa in legge anticorruzione'

Nervi tesi nella maggioranza gialloverde su due provvedimenti in discussione alla Camera e al Senato. A Palazzo Madama, alla fine, il governo sceglie la via della fiducia per blindare il decreto sicurezza, il provvedimento bandiera per il ministro dell'Interno ma che ha provocato alcuni maldipancia tra i pentastellati. M5s rivendica la propria lealtà sul punto ma chiede altrettanto al partito di Salvini sullo stop alla prescrizione dopo la condanna in primo grado da inserire nel ddl anti-corruzione in discussione a Montecitorio.

"Questa mattina colazione dal ministro Bonafede per fare il punto sulle misure anti corruzione che presto saranno discusse in Parlamento: carcere per i corrotti, daspo ai corrotti, prescrizione dopo il primo grado di giudizio dei processi penali". Lo scrive su Instagram il vicepremier Luigi Di Maio che pubblica una foto che lo ritrae con i ministri Bonafede e Fraccaro e il senatore Paragone. "La battaglia contro la prescrizione fa parte del Dna del M5S: noi nella legge anticorruzione pensiamo che la prescrizione e il suo blocco, dopo la condanna in primo grado, sia sacrosanto. Ed è sacrosanto perché oggi l'accesso alla giustizia è diventata anche una questione di soldi e chi ha più soldi può arrivare ad un processo più lungo". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in diretta Fb sottolineando: "è una questione di civiltà, di merito e proprio bloccando la prescrizione si riduce la lunghezza dei processi". "Sono sicuro che sulla prescrizione raggiungeremo l'accordo migliore per gli italiani all'interno della legge anticorruzione. La riforma della prescrizione è nel contratto di governo" precisa Di Maio lanciando l'hashtag "BastaImpuniti".

L'INTERVENTO DI DI MAIO

E lasciando Palazzo Madama, il vicepremier, Matteo Salvini, appare ottimista: "Sono certo che tra qualche ora si chiude un'intesa: tra persone di buon senso troviamo un accordo. Tutti vogliono i corrotti in galera e tempi certi dei processi. E' interesse di tutti".

"L'emendamento pone una prescrizione che si interrompe dopo il primo grado, chiaramente se arrivano proposte di miglioramento siamo pronti a valutarle come abbiamo sempre fatto". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a margine dell'inaugurazione del Giardino della Giustizia a Roma. "Per noi è fondamentale tutta la legge anticorruzione: le battaglie di legalità per la sicurezza e la certezza della pena per il nostro governo sono fondamentali e andremo chiaramente avanti. La lotta sulla prescrizione è una battaglia contenuta nel contratto di governo", ha aggiunto il ministro.