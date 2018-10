Pd, Zingaretti apre 'Piazza Grande': 'Cammino lungo ma dobbiamo salvare l'Italia'

E' iniziata "Piazza Grande", la due giorni organizzata da Nicola Zingaretti per lanciare la propria candidatura al congresso del Pd. Una candidatura che nella coreografia è all'insegna del "noi".

Entrando alla Ex Dogana, uno spazio post industriale usato per eventi musicali, si è accolti da una grande manifesto con la scritta: "Da soli si va veloci, insieme si va lontani". Ci sono poi dei grandi poster con frasi di personaggi che definiscono il Pantheon di Zingaretti e del mondo che lo sostiene, da Paolo Vi, Piepaolo Pasolini, da Margherita Hack a Liliana Segre. Tra i poster spicca la celebre frase di John Donne "nessun uomo è un isola". Nella sessione della mattina sarà dato spazio ai sindaci e agli amministratori locali.

"Credo che noi dobbiamo ridare all'Italia una nuova speranza - ha detto Nicola Zingaretti -. Chi ha vinto le elezioni il 4 marzo ha iniziato a tradire la fiducia ricevuta, ed è giusto ammetterlo. Volevano un Paese con meno povertà e più giustizia e in pochi giorni stanno distruggendo le speranze di tantissimi italiani, colpendo e massacrando soprattutto le giovani generazioni. Quindi sarà un cammino lungo, perché non sarà facile, bisogna combattere se si vuol bene a questo Paese, per ridare speranza e voltare pagina e salvare l'Italia".

"Questa mattina sarò a Piazza Grande, così come andrò a ogni iniziativa promossa da altri esponenti PD fino al forum di Milano di fine mese", ha detto il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina. "A tutti i promotori - ha spiegato - chiedo unità e apertura. Portino nuove idee al PD. Il mio compito è fare il segretario, non serve nessun endorsement, penso sia giusto andare con questo spirito da tutti. Quanto a me valuterò nelle prossime settimane". E spiega: "La mia candidatura? Io sto lavorando, faccio il segretario del Pd e intanto che lo faccio provo a svolgere il mio compito per tutti, come è giusto che sia. Poi si vedrà".

"Succede anche in questi giorni, guardate il caso di Lodi, di questi bambini discriminati nelle mense scolastiche. Anche lì persone utilizzate per fare propaganda - ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, giungendo a "Piazza Grande" -. Io penso che ci sia una battaglia fuori di noi da condurre ed ecco perché sono qui a chiedere a queste persone di ricordarsi che il nostro avversario sta fuori di noi, è questa destra pericolosa e noi dobbiamo unirci e aprirci".