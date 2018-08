Crollo ponte Genova: dal Cdm decisi i contributi. Toti: altri 28,5 mln per Genova

"Decisi i contributi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini lasciando la riunione di ministri in corso in Prefettura a Genova per il crollo di ponte Morandi a chi gli chiedeva cosa fosse stato deciso.



"Oggi i familiari delle vittime ci hanno dato un grande insegnamento e chiedo scusa, anche se non è mia colpa oggi, a nome dello Stato per quello che può non aver fatto negli ultimi anni. Le scuse sono sempre una parola importante". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico."I familiari delle vittime ci hanno chiesto giustizia e questa è una richiesta legittima e noi che siamo servitori dello Stato e quindi serviamo tutti i cittadini la vogliamo accogliere fino in fondo, perché è il nostro compito fare chiarezza e giustizia", ha aggiunto Fico. "I parenti delle vittime sono persone di una dignità e di una forza d'animo incredibile. Ci hanno dato una grande lezione. Su quel ponte c'erano persone di nazionalità italiana, francese, albanese, c'erano colombiani. Con la caduta del ponte ci rendiamo conto sempre di più, e lo dobbiamo sempre ricordare, che non esistono le nazionalità, non esistono differenze. Siamo tutti uguali".



Toti, da Governo altri 28,5 milioni - Dal Governo la Regione Liguria e il Comune di Genova avranno altri 28,5 milioni in aggiunta ai 5 già stanziati per superare le prime emergenze dopo il crollo del ponte Morandi. Lo ha annunciato il governatore della Liguria Giovanni Toti dopo il consiglio dei ministri straordinario. "Avevamo urgenza di aggiornare l'ordinanza con cui è stato decretato lo stato di emergenza a materie che non vi erano contenute - ha detto Toti -. L'ordinanza è stata integrata con fondi per viabilità, trasporti su ruota e gomma, alloggi per gli sfollati più permanenti".



Toninelli riferisce il 27 alle Camere - Lunedì 27 agosto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, riferirà alle commissioni competenti e il 4 settembre ci sarà il voto delle risoluzioni in Aula sulle comunicazioni del governo. Lo ha deciso - come riferisce il deputato genovese di Possibile, Luca Pastorino, segretario di presidenza per Liberi e Uguali alla Camera - la conferenza informale dei capigruppo che si è svolta a Genova.



Tajani, Ue dia flessibilità per infrastrutture - "Se posso dare un consiglio al Governo, chieda flessibilità per le infrastrutture e per permettere a Genova di tornare a essere protagonista e competitiva. Credo che sia più facile ottenerla per questo che per il reddito di cittadinanza". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani nel corso di una conferenza stampa con Giovanni Toti. I due si sono incontrati anche con il sindaco di Genova Marco Bucci, per affrontare le possibilità di utilizzo dei fondi europei per contribuire alla sviluppo del porto e alla rinascita della zona colpita dal disastro.