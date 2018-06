Dl dignità: Di Maio, è pronto, leggende su coperture

"Tutte leggende metropolitane" quelle sull'assenza delle coperture che "stanno pubblicizzando il decreto" dignità: è "solo una questione di bollinature, ma dal punto di vista sia politico, sia tecnico, è un decreto pronto". A dirlo è il ministro Luigi di Maio.

"Vedo - aggiunge - che c'è tanta preoccupazione da parte di certi concessionari del gioco d'azzardo, io credo che il primo atto di dignità in questo Paese è dire 'basta con la pubblicità del gioco d'azzardo', perché sta facendo sprofondare tante famiglie nella miseria".

M5s inesperto? Abbiamo mandato a casa tutti - "Io credo abbia sempre portato fortuna questo schema qua, sempre sottovalutati, trattati come inesperti e incapaci: in 5 anni abbiamo mandato a casa Letta Gentiloni Renzi e Berlusconi. Quindi finché è così, finché ci dicono che stiamo arrancando, che non siamo bravi, non siamo capaci: poi il Movimento si piazza sempre davanti a tutti quanti e manda a casa la vecchia" guardia. Così Luigi Di Maio a margine del Festival del lavoro commenta gli ultimi sondaggi che vedono la Lega risalire nel consenso e superare i 5stelle.

