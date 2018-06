Carta diritti Rider, paga ore,contributi

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Paga oraria con, in più, "un quid legato alle prestazioni", pagamento dei contributi Inps e Inail e cancellazione degli algoritmi di reputazione. Sono alcuni dei contenuti della Carta per i riders preparata da Foodora in vista dell'incontro con il ministro del lavoro, Luigi Di Maio, il 2 luglio. L'ha annunciata l'amministratore delegato di Foodora, Gianluca Cocco, al Festival del Lavoro, a Milano. La Carta, ha spiegato, è già stata firmata da altre realtà del settore.

"Questo business - ha poi aggiunto - si basa molo sulla flessibilità, che permette ai rider di decidere quando, se lavorare e se accettare la consegna". A fine maggio a Bologna era stato messo sul tavolo il primo accordo metropolitano in Europa sui temi della gig economy, la 'Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano', firmata però solo da due piccole realtà (Sgnam e Mymenu), i giganti del delivery come Just Eat, Glovo, Deliveroo e Foodora non avevano aderito aspettando un confronto a livello nazionale.