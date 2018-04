Salvini: 'Nessun incontro con Di Maio e non l'ho sentito'

"Non c'è nessun incontro con Di Maio". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della sua visita al Vinitaly sottolineando come resterà alla fiera di Verona fino alle 18, ovvero "fino alla chiusura dei cancelli". Salvini è arrivato poco dopo le 10.30, assediato da telecamere e giornalisti. E ha avvertito: "oggi non c'è spazio per la politica". Quindi il leader della Lega si è avviato al padiglione dell'Emilia-Romagna.

"Il voto regionale può avere un valore nazionale quando vanno al voto più regioni, di grandi dimensioni e quando il voto è temporalmente distante da un voto nazionale. Qui non c'è nessuno di questi tre casi. E quindi i risultati elettorali del Friuli Venezia Giulia, come anche quelli del Molise, non possono avere una concreta influenza sulle vicende nazionali". Lo sostiene il leader M5s, Luigi Di Maio sul blog delle Stelle dove riporta una sua intervista a Il Piccolo.