Salvini si beve un 'Berlusconi' al Vinitaly

(ANSA) - VERONA, 15 APR - C'è anche il tempo per un siparietto a distanza tra Matteo Salvini e la famiglia Berlusconi al Vinitaly di Verona, dove il segretario della Lega ha potuto assaggiare un calice di "9.9", vino rosso prodotto dalla nipote del leader di Forza Italia, Alessia Berlusconi. "Viene fuori alla lunga il buono" ha detto Salvini, aprendo lui stesso la bottiglia nello stand della Coldiretti, e assaggiandone poi un calice, insieme al presidente dell'organizzazione agricola, Roberto Moncalvo. "Il vino italiano non va mai di traverso" è stata la successiva battuta di Salvini.

Alessia Berlusconi produce il suo vino nell'azienda La Contessa di Capriano del Colle, nel Bresciano. "Volevo fare un vino dal colore intenso, con profumi accattivanti e dal profumo sincero. Amo definirlo un vino che sa stare in compagnia" si legge nell'etichetta della bottiglia. (ANSA).