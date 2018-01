Il Centrodestra nel Lazio punta su Parisi

Avrebbe fondamento l'indiscrezione secondo cui il leader di Energia per l'Italia Stefano Parisi potrebbe essere il candidato del centrodestra per la Regione Lazio.

La proposta sarebbe arrivata da Ignazio La Russa per superare lo stallo visto che Forza Italia sta facendo resistenze sul nome di Fabio Rampelli.

La candidatura di Parisi sarebbe anche un modo per recuperare il partito nella coalizione visto che Energie Per l'Italia è rimasto tagliato fuori dal perimetro ufficiale della coalizione.

Giorgia Meloni conferma: "Stiamo cercando una soluzione più inclusiva". Intanto Matteo Salvini sconfessa Silvio Berlusconi e boccia l'idea che un nuovo governo di centrodestra rispetti il tetto del 3% nel rapporto deficit-pil, e Grillo separa il suo blog da quello del M5s e la piattaforma web del movimento diventa 'Blog delle Stelle'.