Trump attacca i media: 'Stragi armi anche colpa loro'

Donald Trump su Twitter se la prende con i media per le stragi delle armi da fuoco in America.

"Le fake news hanno contribuito enormemente ad alimentare una rabbia e una collera montate nel corso di molti anni", scrive il presidente americano, secondo cui "i media hanno una grande responsabilità" sul fronte della sicurezza nel Paese.

"La copertura delle notizie dovrebbe iniziare ad essere imparziale, equilibrata e obiettiva, oppure questi terribili problemi peggioreranno sempre".

Intanto il 21enne killer di El Paso interrogato dagli investigatori: non mostrerebbe alcun segno di pentimento per la strage in cui ha ucciso 20 persone, la gran parte cittadini messicani e di origine ispanica. Il giovane rischia la condanna alla pena di morte.