Sparatoria a El Paso, Texas in un supermercato della catena Walmart. Le vittime sarebbero almeno 18 Ci sarebbero almeno 18 secondo fonti di polizia citate dall'emittente Ktsm, affiliata della Nbc.

La polizia di El Paso ha reso noto che non c'è più una situazione di emergenza nel supermarket dove c'è stata la sparatoria, ed ha confermato che ci sono diversi morti. Poi ha aggiunto che una persona è in custodia. In precedenza l'ufficio del sindaco aveva parlato di tre sospetti in custodia.