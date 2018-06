Trump, a breve ordine esecutivo per riunire famiglie

"Firmerò un ordine esecutivo tra poco... Riusciremo a tenere insieme le famiglie": lo ha annunciato Donald Trump parlando alla Casa Bianca della separazione dei bimbi dai genitori che varcano illegalmente la frontiera Usa-Messico. "Farò qualcosa che in qualche modo sarà preventiva ma alla fine si accorderà con la legislazione", ha aggiunto, riferendosi alla normativa che i repubblicani intendono votare domani alla Camera, senza la sicurezza però di avere i numeri necessari.

"Vogliamo 'cuore' e sicurezza in America!": lo ha twittato il presidente Usa, sembrando cosi' rispondere indirettamente alla first lady Melania, che nei giorni scorsi, tramite la sua portavoce, aveva detto di volere "un Paese che rispetta tutte le leggi ma anche che governa col cuore" dopo le polemiche sui bambini separati dai genitori che entrano illegalmente dal confine col Messico. Il tycoon ha espresso inoltre il suo plauso per il "favoloso lavoro" della segretaria alla sicurezza interna Kirstjen Nielsen per aver spiegato in conferenza stampa la situazione al confine col Messico, raccomandando nello stesso tempo di cambiare leggi obsolete e odiose, che costringono alla separazione delle famiglie".