Conte all'Ue: 'Whatever it takes'. Stiamo uniti

"A una crisi straordinaria, senza precedenti, si risponde con mezzi altrettanto straordinari, mettendo in campo qualsiasi strumento di reazione, secondo la logica 'whatever it takes'", e l'Europa in questa battaglia deve agire unita: lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso del vertice in videoconferenza con i leader Ue. Conte ha invitato tutti "a non illudersi che ci potrà essere un Paese membro che potrà rimanere indenne da questo tsunami economico- sociale e ha invitato a considerare che il ritardo nella risposta comune sarebbe letale e per questo irresponsabile". "Dobbiamo assicurare ai nostri cittadini le cure mediche necessarie e la protezione sociale ed economica di cui hanno bisogno. Non ci sono alternative", ha detto, indicando, tra gli strumenti possibili, i 'coronavirus bond' o un fondo di garanzia europeo in modo da finanziare con urgenza tutte le iniziative dei singoli governi per proteggere le proprie economie. "Se procederemo divisi la risposta sarà inefficace e questo ci renderà deboli ed esposti alle reazioni dei mercati', ha aggiunto.

"L'Italia è diventata la piattaforma per il know-how in Europa", ha detto il direttore regionale dell'Oms per l'Europa Hans Kluge, aggiungendo che il Vecchio continente dovrebbe imparare dall'approccio dell'Italia e che lUnione europea dovrebbe prendere misure "più audaci".

"Tutti i paesi, senza eccezioni, devono intraprendere le loro azioni più audaci per fermare o rallentare la minaccia del virus", ha aggiunto Kluge, tornando a definire il vecchio continente l'attuale "epicentro" del virus.