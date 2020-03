Croazia vara pacchetto di aiuti all'economia

ZAGABRIA- Per far fronte alle conseguenze economiche dell'epidemia del coronavirus, il governo di Zagabria ha varato oggi un pacchetto di una sessantina di misure fiscali e di sussidi ai datori di lavoro.

Le misure prevedono una sospensione della riscossione delle tasse e dei contributi per tre mesi, vari tipi di moratorie nei pagamenti dei debiti e mutui, garanzie statali agli imprenditori per nuovi prestiti e sussidi per i datori di lavoro per evitare licenziamenti.

Il ministro delle Finanze, Zdravko Maric, ha comunque detto di credere che "per quanto il pacchetto di aiuti sia ampio e generoso, è probabile che non basterà e lo si dovrà estendere".

In questo momento il timore maggiore è l'effetto che l'epidemia avrà sul turismo, motore dell'economia del Paese che contribuisce nel Pil del Paese con il 20 per cento circa, specie se la crisi si estenderà all'estate.