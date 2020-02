Tempesta Ciara sul Nord Europa, chiusa la Tour Eiffel

La tempesta Ciara, che si sta abbattendo sul Nord Europa, ha provocato anche la chiusura della Tour Eiffel. "A causa dei forti venti e come misura di sicurezza, la Tour Eiffel è momentaneamente chiusa", si legge sul profilo Twitter della società che gestisce il monumento simbolo di Parigi.

Disagi anche in Germania: le autorità hanno sospeso la circolazione dei treni a lunga percorrenza in diversi Stati occidentali.

Monta l'allerta meteo in diverse aree del Regno Unito, a cominciare dall'Inghilterra e dal Galles e a seguire in Scozia, per gli effetti della bufera Ciara, abbattutasi sul Paese, come in Francia e altrove, con piogge battenti e venti forti fino a punte attorno ai 160 chilometri all'ora. L'emergenza sta causando pesanti intoppi ai trasporti, con voli e treni cancellati e ritardi. Allarmi alluvioni, inoltre, per straripamenti di corsi d'acqua in alcune contee. Sempre a causa dei forti venti, la regina Elisabetta ha rinunciato ad uscire dalla sua residenza di Sandringham (Norfolk, est dell'Inghilterra) per andare a messa. British Airways e altre compagnie hanno cancellato parte dei loro voli odierni anche dagli aeroporti londinesi di Heathrow, Gatwick e London City, sebbene la capitale sia relativamente meno battuta d'altre zone. Mentre non mancano disagi al traffico stradale, fra segnalazioni di alberi sradicati dalle raffiche, cartelloni divelti, capannoni e altre strutture scoperchiate. Fermati pure alcuni servizi di traghetti. L'allerta del Met Office, in vigore fino a stasera, è per ora al massimo di colore arancione, seconda per gravità dopo quella rossa. E impone fra l'altro il rinvio di alcuni eventi sportivi.