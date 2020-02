Maltempo, gare rinviate in Premier e Bundesliga

La tempesta Ciara che si sta abbattendo sul Nord Europa, con raffiche di vento fino a 120 km/h, provoca problemi anche in ambito sportivo. In Inghilterra, a causa delle condizioni meteo che non garantivano le necessarie condizioni di sicurezza a giocatori e pubblico, è stata rinviata la partita di Premier League fra Manchester City e West Ham. Analoga decisione è stata presa in Germania per Borussia Moenchengladbach-Colonia. Ieri Belgio e Olanda avevano giocato d'anticipo decidendo 24 ore prima il rinvio dei match di campionato in programma. In Francia, invece, via libera alle partite, compresa, almeno per ora, la sfida serale fra Psg e Lione.