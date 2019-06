Trump, Usa-Gb facciano intesa commercio

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa a Londra con la premier britannica Theresa May afferma che gli Usa sono impegnati per un "accordo commerciale fenomenale" con il Regno Unito dopo la Brexit. La primo ministro obietta: "Resto dell'idea che una Brexit con un buon accordo sia la scelta migliore nell'interesse" nazionale britannico, al che Trump aggiunge di prevedere che un accordo sulla Brexit verrà raggiunto. "Direi che accadrà e che sarebbe il caso che accada", ha detto Trump, "sarebbe una cosa buona per il Paese".

Trump ha poi affermato: Jeremy Corbyn "ha chiesto d'incontrarmi, ma io ho detto di no. Dal mio punto di vista" rappresenta "una forza negativa".

Trump era stato sollecitato a parlare di Corbyn da una giornalista che aveva ricordato come il leader del Labour avesse parlato oggi durante una protesta contro di lui a Trafalgar Square, criticando la sua politica.

La manifestazione di protesta contro Trump, organizzata con i toni colorati di "un carnevale", ha raccolto diverse migliaia di persone sparse nel percorso fra Parliament Square e Trafalgar Square, anche se apparentemente in numero minore rispetto ai 250.000 attesi, complice anche la giornata piovosa e lavorativa. Ed è torenato a volare il pallone a forma di Trump bambino con pannolino. "C'erano migliaia di persone a mio sostegno ieri e anche oggi" per strada, ha risposto il presidente Usa, aggiungendo di non aver visto alcun manifestante e solo un piccolo gruppo oggi e ha definito le notizie sulle proteste "fake news".

Botta e risposta poi fra Trump e il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, che ieri il tycoon aveva definito un 'perdente'. Trump, ha detto Khan, è "il poster boy", il modello, dell'estrema destra mondiale e di leader dalla visione politica "ripugnante" in Paesi come "l'Ungheria, l'Italia o la Francia". Risposta del presidente Usa: "Non è un buon sindaco".

Poi la May, rivolta a Corbyn e Khan, ha detto che la "relazione speciale" fra Stati Uniti e Gran Bretagna "va preservata".