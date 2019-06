Trump a Londra: "Khan? Un perdente"

Botta e risposta nella guerra di parole a distanza che va avanti da tempo fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il sindaco di Londra Sadiq Khan, con l'ultimo scambio di veleni che ha visto il tycoon americano dare del "perdente" al primo cittadino della capitale britannica prima ancora che l'Air Force One atterrasse a Stansted. In un tweet Trump ha scritto che Khan ha fatto un "pessimo lavoro" come sindaco, che è stato stupidamente "cattivo" con il presidente degli Stati Uniti in visita (e forse nel sottolineare quel termine 'nasty' Trump ha fatto pure dell'ironia visto che di recente era stato riferito che lo avesse usato verso la duchessa di Sussex Meghan Markle).

"E' un perdente totale che dovrebbe concentrarsi sul crimine a Londra, non su di me... ". Quella di Trump è una risposta all'intervento di Sadiq Khan sull'Observer di ieri in cui il sindaco bollava il tycoon come una "minaccia globale", paragonava il linguaggio usato da Trump a quello "dei fascisti del ventesimo secolo" e lo associava alla "destra estrema in crescita nel mondo". Oggi la difesa del portavoce del Municipio: "Sadiq rappresenta i valori progressisti di Londra nel mondo".