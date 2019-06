Trump da May,tappeto rosso a Downing st.

(ANSA) - LONDRA, 4 GIU - Donald Trump è giunto a Downing Street per la parte politica della sua visita di Stato nel Regno Unito.

Il presidente americano, per il quale è stato steso il tappeto rosso, è stato accolto dalla premier Theresa May con cui ha in programma un incontro allargato alle delegazioni. Fra i temi, la Brexit, l'Iran, il caso Huawei-5G. Seguirà un incontro con i media, poi Trump e Melania torneranno a Winfield House, residenza dell'ambasciatore Usa, dove in serata rivedranno il principe Carlo e Camilla per un ricevimento e una cena.