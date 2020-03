Coronavirus: in Spagna 3mila casi e 84 morti. Trudeau in auto isolamento

"Il Presidente Conte e la Cancelliera Merkel hanno avuto stamani una lunga conversazione telefonica dedicata interamente all'emergenza Coronavirus. Entrambi i Leader hanno convenuto che tale pandemia vada posta al primo posto dell'agenda europea tanto sul piano sanitario, che sul quello degli effetti economici". E' quanto si legge sul sito del governo.



In Spagna sono stati registrati quasi tremila casi di coronavirus (2.968 per l'esattezza), i morti sono 84. Lo annuncia il ministero della Sanità spagnolo, precisando che rispetto a ieri l'incremento dei contagiati è di 816.



Il premier canadese Justin Trudeau si è messo in auto isolamento dopo che la moglie, di ritorno dall'Europa, ha mostrato sintomi di influenza ed è stata sottoposta ai test per il coronavirus.

Il vicepresidente americano Mike Pence ha detto di aspettarsi migliaia di nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti, riferendo che le autorità sanitarie stanno cercando di accelerare con i test. Pence, nel corso di un'intervista a Nbc Today, ha spiegato che alcune strutture private potrebbero essere la chiave per estendere i test alla popolazione in tutti i 50 Stati. Ieri negli Stati Uniti il numero dei casi accertati ha superato i mille.



L'Austria ha annunciato oggi la sua prima morte a causa del nuovo coronavirus. Si tratta di un uomo di 69 anni tornato dall'Italia e morto a Vienna. Lo ha reso noto l'unità di crisi della città di Vienna, senza fornire ulteriori dettagli. Il numero di contaminazioni è stato aggiornato oggi a 302 in tutta l'Austria.