Coronavirus, Trump critica l'Europa e ferma i viaggi

Il presidente Trump accusa l'Europa di essere stata lenta a reagire all'epidemia di coronavirus e blocca per 30 giorni i viaggi negli Stati Uniti dal Vecchio continente, tranne che dal Regno Unito. Il tycoon ha annunciato altre misure per alleviare la crisi economica causata dalla pandemia: ha promesso un'azione di emergenza per fornire aiuto finanziario ai lavoratori che sono ammalati, in quarantena o che si stanno prendendo cura di altri contagiati. Intanto c'è il primo caso confermato al Congresso americano.

Ricoverati a Cuba tre turisti italiani, trovati positivi. Ancora in calo i contagi in Corea del Sud e Cina. L'Oms ha intanto dichiarato la pandemia da coronavirus: sono oltre 110 i Paesi coinvolti.