Di Maio, tensioni Usa-Cina non aiutano

Sulle tensioni economiche tra Usa e Cina, "noi auspichiamo che il prima possibile ci possa essere un accordo perché serve ad abbassare le tensioni: l'Italia è un Paese esportatore. Ha 40 miliardi di made in Italy". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in missione a Shanghai.

L'export "può ambire a crescere ancora di più, ma le tensioni commerciali tra Usa e Cina non aiutano i mercati internazionali e non aiutano le nostre imprese". Di Maio ha sottolineato che "il made in Italy è promozione turistica e viceversa: la promozione turistica è promozione del made in Italy. Ci lavoreremo per tutto il 2020 perché è l'anno in cui ci sarà la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella". Il ministro ha spiegato che l'Italia ha chiuso con la Cina "accordi che erano fermi da tempo, penso all'agro-alimentare e abbiamo messo mano a nuovi accordi che saranno chiusi tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 per esportare nuovi prodotti".