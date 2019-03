Sparatoria a Utrecht, 3 morti. Arrestato il sospetto autore

Sparatoria a Utrecht in Olanda: un uomo ha aperto il fuoco dentro un tram per poi fuggire. Tre le persone rimaste uccise, almeno 5 feriti. In un primo tempo la polizia ha pensato anche al movente terroristico e aveva diffuso su twitter la foto del sospetto: 37 anni di origine turche, poi catturato. Ha un numero incredibile di precedenti ma per la sua famiglia si è trattato di ragioni personali. E' stato arrestato in Oudenoord straat, nella zona nord della città.

Dopo l'arresto dell'autore sospettato della sparatoria, le autorità olandesi hanno abbassato il livello di allerta terroristica da 5 a 4 per la provincia di Utrecht, riportando quindi tutto il territorio nazionale allo stesso livello di minaccia potenziale.