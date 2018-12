Chi è il killer di Strasburgo - VIDEO

Il killer si chiama Cherif C., ha 29 anni, è di origini nordafricane ma è nato a Strasburgo. Identificato, era finito già in carcere in passato per aggressione.

In seguito era stato segnalato come elemento 'radicalizzato' e come minaccia per la sicurezza nazionale.

Per prenderlo la polizia ha messo in piedi una caccia all'uomo imponente. Blindato il centro storico dove nessuno è stato fatto più entrare, solo uscire. Pattugliate palmo a palmo le strade deserte, anche con un elicottero. Il sindaco della città Roland Ries, ha subito parlato di un attentato terroristico e ha invitato tutti ad asserragliarsi dentro casa.