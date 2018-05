Nozze reali inglesi, milioni davanti alla tv per Harry e Meghan - La diretta dalle 12

Milioni di persone in tutto il mondo seguiranno oggi in diretta Tv le nozze reali del principe Harry e l'attrice americana Meghan Markle. Altre centinaia, scrive la Bbc online, hanno trascorso la notte sui marciapiedi di Windsor per assicurarsi i posti migliori e poter seguire dal vivo la coppia al suo passaggio in carrozza dopo la cerimonia nella cappella di St. George. A loro questa mattina si aggiungeranno altre 100 mila persone circa, che cercheranno di farsi largo nella speranza di intravedere la coppia reale tra la folla.

Le ferrovie inglesi intotale spirito #RoyalWedding: questa è la stazione di Slough. Foto @PARoyal pic.twitter.com/bovpAWj7b6 — Jeanne Perego (@jeperego) 19 maggio 2018

"Ho passato la notte accampato per le nozze di Kate e William ed ho giurato a me stesso che non l'avrei mai più fatto. Ora sono qui", ha commentato il 62enne americano Nicky Pruner, che ha deciso di allungare le sue vacanze proprio per non mancare all'appuntamento di Windsor. Questo evento "sembra un festival, ma ha un significato - ha commentato il suo amico 63enne Matt Pruner -. Dà speranza al mondo". Nella cappella di St. George ci saranno 600 invitati: la lista è riservata fino all'ultimo, malgrado le anticipazioni ormai sicure su Elton John, le Spice Girls, Serena Williams e molti altri. Circa 2.600 sudditi di Sua Maestà - 1.200 giovani, 200 membri di associazioni benefiche, 100 studenti di scuole locali, 610 impiegati del castello e 530 dipendenti della casa reale - avranno il privilegio di seguire le nozze dai giardini del castello.

SEGUI LA DIRETTA DALLE 12