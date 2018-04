Siria: 'abbattuti missili', ma era un falso allarme

La tv di Stato siriana ha riferito nella notte di un'azione della contraerea contro una nuova "aggressione", nel corso della quale sarebbero stati abbattuti dei missili sulla regione di Homs, nel centro del Paese, vicino ad una base militare siriana. Poco dopo, tuttavia, fonti militari siriane hanno smentito che si sia trattato di un attacco. La difesa aerea, riferiscono le fonti, sarebbe sì stata attivata, ma si sarebbe trattato di un falso allarme. Media vicini agli Hezbollah hanno riferito di altri missili intercettati vicino a Damasco e ad Aleppo, ma le informazioni non hanno trovato riscontri. ''Non c'è alcuna attività militare americana'' in Siria, ha precisato il Pentagono.

"L'intervento in Siria a tre di Francia, Gran Bretagna e Usa non c'entra nulla con l'Iraq e la Libia. Noi non abbiamo dichiarato la guerra a nessuno e non siamo intervenuti dichiarando guerra", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo ha difeso la scelta dei raid in Siria. "I raid erano necessari e sono stati limitati ad alcuni obiettivi e non ci sono state vittime".

I raid in Siria di Francia, Usa e Gb, hanno "salvato l'onore della comunità internazionale", ha spiegato Macron difendendo il suo intervento in Siria.

Intanto il presidente russo Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Angela Merkel hanno avuto una conversazione telefonica per sottolineare "l'importanza di indagini approfondite e imparziali" da parte dalla missione Opac in Siria. Lo ha detto il Cremlino. "Entrambe le parti hanno espresso la volontà di promuovere la ripresa degli sforzi politici e diplomatici sul dossier siriano, compresi quelli nei formati di Ginevra e Astana, e di portare avanti i contatti bilaterali in questo senso", ha affermato il Cremlino. Lo riporta la Tass.