Nave da guerra Usa verso acque siriane, jet russi la sorvolano a bassa quota

Alcuni jet russi avrebbero sorvolato a bassa quota per 4 volte il cacciatorpediniere Donald Cook della marina militare Usa, compiendo manovre di disturbo mentre si avvicinava alle acque territoriali siriane dal porto cipriota di Larnaca. Lo scrive Hurriyet.

econdo il giornale, la nave da guerra statunitense sarebbe giunta a circa 100 km dal porto siriano di Tartus, dove c'è una base della marina militare russa. Non risultano al momento conferme ufficiali da parte delle forze armate Usa sulle manovre, che giungono mentre la tensione è alta dopo il sospetto attacco chimico del regime di Bashar al Assad su Duma, contro cui ieri Donald Trump ha promesso "qualche decisione importante nelle prossime 24-48 ore".

"Non credo che vi sia il rischio di un conflitto armato fra la Russia e gli Usa in Siria". Lo ha detto Mikhail Bogdanov, vice ministro degli Esteri e inviato speciale di Putin in Medio Oriente. "Alla fine il buon senso dovrebbe prevalere sulla follia", ha aggiunto. Lo riporta la Tass.