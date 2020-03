Berlusconi, votiamo il decreto 'Cura Italia' solo se migliora

"Il decreto appena varato è assolutamente insufficiente: non consentirà in alcun modo la sopravvivenza delle aziende e la salvaguardia dei posti di lavoro né favorirà una successiva ripresa. Bisognerà fare molto di più a sostegno delle categorie economiche e del mondo dell'impresa e del lavoro. Deve essere ampiamente modificato e migliorato in Parlamento perché possa avere il nostro appoggio". Cosi' il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi nell'anticipazione di una intervista a 'Il Giornale'.