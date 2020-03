Borse asiatiche in forte rimonta sull'onda di Wall Street

La Borsa di Seul va in rally nel finale di seduta, dopo l'accordo tra repubblicani e democratici al Senato Usa per il via libera al piano da 2.000 miliardi di dollari per rilanciare la prima economia mondiale, colpita dal coronavirus. L'indice Kospi guadagna 94,79 punti, a 1.704,76 (+5,89%).

Anche la Borsa di Tokyo consolida il recupero facendo segnare il maggior aumento su base giornaliera degli ultimi 26 anni, grazie ai piani di stimolo congiunti dei governi per arginare l'impatto sull'economia del coronavirus, mentre è evidente il sollievo degli investitori per il rinvio delle Olimpiadi, scongiurando l'ipotesi di una cancellazione. Il Nikkei avanza dell'8,04% a quota 19,546,63, aggiungendo 1.454 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 110,40, e sull'euro a 119,20.

L'indice Composite di Shanghai ha segnato nelle prime battute un progresso dell'1,67%, a 2.767,84, mentre quello di Shenzhen sale del 2,30%, a 1.704,62.

La Borsa di Hong Kong vola in avvio, sulla spinta del rally di Wall Street (+11,26% Dow Jones) per le attese del via libera del Congresso Usa al mega pacchetto di aiuti contro gli effetti del coronavirus: l'indice Hang Seng guadagna 592,42 punti, a 23.255,91 (+2,61%).