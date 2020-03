Tridico, l'Inps ha tutta la liquidità necessaria

"L'Inps ha tutta la liquidità necessaria per far fronte a tutte queste istanze e questo non pregiudica il pagamento delle pensioni". Lo ha precisato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, parlando su Raiuno dei bonus e delle indennità previste dal decreto Cura Italia.

Ieri Tridico aveva detto: "Abbiamo i soldi per pagare le pensioni fino al momento in cui è stato sospeso il pagamento dei contributi. Quindi fino a maggio non c'è problema di liquidità anche perchè possiamo accedere ad un 'tesoretto' che è il Fondo di Tesoreria dello Stato. Dopo di che immagino che in aprile ci sarà un altro decreto che dovrà anche dire cosa succederà alla sospensione dei contributi".