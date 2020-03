Borsa: Asia chiude in profondo rosso, crolla Tokyo

Le Borse asiatiche chiudono in profondo rosso dopo il tonfo di Wall Street che ha registrato il peggior calo dal Black Friday del 1987. I mercati risentono della minaccia del coronavirus sull'andamento dell'economia globale. Crolla Tokyo che chiude in calo del 6,08%, ai minimi in 30 anni. In rosso la Cina con Shanghai (-1,2%), Shenzhen (-1%) e Hong Kong (-2,5%). Male anche Seul (-3,4%) mentre sono in rialzo Mumbai (+1,3%). Sul mercato valutario lo yen si apprezza sul dollaro a 105,40 e sull'euro a 118,20.

Pochi i dati macroeconomici in arrivo nel corso della giornata. Atteso l'indice sull'inflazione di Germania, Francia e Spagna. Dagli Stati Uniti previsti i dati sui prezzi delle importazioni e l'indice di fiducia dei consumatori.

Le Borse cinesi riprendono quota e riducono le perdite nel finale di seduta: l'indice Composite di Shanghai chiude con un calo dell'1,23%, a 2.887,43 punti, mentre quello di Shenzhen perde l'1,08%, a quota 1.798,98. L'Autorità cinese di regolamentazione del settore bancario e assicurativo cinese ha reso noto oggi che banche e istituzioni finanziarie avevano aumento di oltre 1.400 miliardi di yuan (200 miliardi di dollari) i prestiti a supporto della lotta all' epidemia del nuovo coronavirus.