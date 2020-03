Bce alza Qe, 120 miliardi per il 2020

La Bce ha deciso di ampliare il programma di quantitative easing, con un piano di acquisti netti aggiuntivi di 120 miliardi di euro fino alla fine dell'anno, "garantendo un forte contributo da parte dei programmi di acquisto del settore privato". Lo annuncia la Bce spiegando che "in combinazione con l'attuale programma di acquisto di attività ciò sosterrà condizioni di finanziamento favorevoli per l'economia reale in tempi di maggiore incertezza.

'Il coronavirus è un grande shock economico': ha detto, in conferenza stampa, la presidente Lagarde.

LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA

La Bce applicherà "condizioni considerevolmente più favorevoli" ai maxi-prestiti alle banche Tltro-3 che partono a giugno, "aiutando il credito bancario a chi è più colpito dal coronavirus, in particolare le piccole e medie imprese".

LA REAZIONE DEI MERCATI - Tempesta di vendite sulle Borse europee: Parigi ha toccato un calo dell'11%, Milano con Francoforte i dieci punti percentuali in un clima nervosissimo e tra forti oscillazioni, Londra cede oltre il 9%. In Piazza Affari nell'indice Ftse Mib si è sfiorata la quota di una ventina di titoli sospesi contemporaneamente, con il peggiore Atlantia che perde oltre il 16%. Prova sempre a tenere Exor, in calo di tre punti percentuali.

Lo spread tra Btp e Bund schizza a 250 punti base per la prima volta da giugno del 2019. Il rendimento del Btp decennale è salito all'1,73%

Wall Street ora ha ripreso le contrattazioni dopo la sospensione. Il Dow Jones perde il 9,19% a 21.414,24 punti, il Nasdaq cede l'8,16% a 7.307,23 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'8,19% a 2.516,45 punti.

Lo spread tra Btp e Bund schizza a 250 punti base per la prima volta da giugno del 2019. Il rendimento del Btp decennale è salito all'1,73%