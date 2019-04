Lavoro: allarme Fp-Cgil, 18mila esuberi nei servizi a migranti

Circa 18 mila esuberi stimati tra i lavoratori impegnati nei servizi per l'immigrazione, di cui 5 mila già coinvolti dall'avvio delle procedure di licenziamento, su un totale di addetti ai servizi di accoglienza e integrazione pari a circa 40 mila. A lanciare l'allarme è la Funzione pubblica della Cgil, facendo un bilancio a 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto Sicurezza e rivendicando "misure di sostegno per questi lavoratori e la ridefinizione dell'intero sistema immigrazione". Il cosiddetto decreto Salvini, tra le altre cose, sottolinea il sindacato, ha ridotto "drasticamente" il numero di ore di lavoro destinate ai servizi per l'immigrazione e il taglio delle risorse previste. Così, rimarca la Fp-Cgil, oltre il 40% dei circa 40 mila addetti, impegnati tra Cara, Cas e Sprar, rischia il posto di lavoro.