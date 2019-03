Elliot al contrattacco, scelta tra valore e cattiva gestione

Il 29 marzo i soci Tim si troveranno "di fronte una scelta tra la stabilità e il continuo recupero di valore per la società o il ritorno della cattiva gestione di Vivendi con le sue promesse non mantenute, la distruzione di valore e il disprezzo per le regole di buona governance". È l'incipit della nuova presentazione e l'apertura di un nuovo sito web www.time-for-tim.com dedicato allo scontro tra due visioni per la governance in team.

Dopo anni di controllo sotto Vivendi si sta svoltando l'angolo e sotto un nuovo ceo (Luigi Gubitosi, ndr), Tim sta riguadagnando la credibilità perduta". È quanto sostiene Elliott nella sua presentazione 'Time For TIM'. Questo, sottolinea il fondo americano, nonostante Vivendi abbia "lanciato un'incessante serie di aggressivi attacchi nei confronti della Società, del Consiglio e degli altri stakeholder. Nel fare questo, Vivendi sta pregiudicando le possibilità che il nuovo management possa ricondurre la Società sui binari della stabilità e della normalità.

Lo scontro sul futuro di Tim si fa incandescente in vista dell'assemblea di fine mese, con Vivendi che chiede un nuovo cda e alza il tiro contro Fulvio Conti, accusandolo di aver "deliberatamente favorito i consiglieri nominati da Elliott, nonché tentato di occultare la propria condotta" dopo che i sindaci hanno accreditato l'accusa di possibili irregolarità nella governance. Un'accusa durissima quella di Vivendi, che rincara la dose dopo le contestazioni inoltrate al collegio sindacale di Tim a proposito delle "asimmetrie informative" nelle riunioni preparatorie al cda del 13 novembre scorso, tese a privilegiare il socio americano negli eventi che portarono alla 'defenestrazione' de presidente Amos Genish difeso dai francesi. Contestazioni avvalorate in parte dai sindaci del gruppo telefonico, che avrebbero inoltrato la segnalazione delle irregolarità alla Consob. Per i francesi titolari del 23,9% di Tim, che all'assemblea del 29 marzo puntano a sostituire un cda che giudicano loro ostile, è l'occasione d'oro per lanciare una campagna - rivolta anche agli altri soci e ai fondi chiamati a esprimersi.