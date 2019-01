Mario Draghi al Parlamento Europeo - LA DIRETTA

"Oggi la maggior parte delle sfide sono globali e possono essere affrontate solo insieme. È questa unione che è la sovranità del mondo, la sovranità che altrimenti andrebbe perduta in questo mondo globalizzato. È proprio in questo senso che la moneta unica ha dato a tutti i membri dell'area euro la propria sovranità di politica monetaria, rispetto agli accordi monetari preesistenti". Il presidente della Bce Mario Draghi al Parlamento Europeo stamani ha preso parte alla sessione plenaria per il 20 esimo anniversario dell'euro. Poi alle ore 16 Draghi terrà il discorso introduttivo in occasione della presentazione del report annuale della Bce 2017.

Tajani, inaccettabile 1 giovane su 2 non trovi lavoro - "I dati più recenti indicano un deciso rallentamento della crescita e della produzione industriale, con il rischio di una nuova recessione in alcuni Paesi europei. Crescono le disparità economiche e sociali tra i diversi territori dell'eurozona e, in alcune regioni, un giovane su due non trova lavoro e questo è inaccettabile". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani alle celebrazioni per i 20 anni dell'euro.