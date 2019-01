Banche, Bce segue approccio già comunicato nel 2018

La Bce, nelle lettere alle banche contenente la decisione sulle misure attese per il 2019, sta applicando l'approccio seguito finora e annunciato pubblicamente l'11 luglio 2018. E' quanto trapela da una fonte vicina al dossier. Allora si specificava che "in base a questo approccio la Vigilanza si sarebbe impegnata ulteriormente con ciascuna banca nel definire le sue aspettative di Vigilanza" specifiche per ciascun istituto, "basate su parametri di riferimento di banche confrontabili e guidate dagli attuali livelli di Npl e dalle principali caratteristiche finanziarie".



Banche di nuovo sotto pressione in Borsa. Secondo il Sole 24 Ore nel mirino della Bce non c'è solo Mps ma tutte le banche che sono state invitate a una graduale ma integrale riduzione delle sofferenze entro il 2026.



Salvini, atteggiamento prevaricatore della Bce - "Il nuovo attacco della vigilanza Bce al sistema bancario italiano e a Mps dimostra ancora una volta che l'Unione Bancaria, voluta dalla Ue e votata dal Pd, non solo non ha reso più stabile il nostro sistema finanziario ma causa instabilità, colpendo i risparmi dei cittadini e un sistema bancario come quello italiano che aveva retto meglio di tutti alla grande crisi finanziaria del 2008". E' quanto afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando di "atteggiamento prevaricatore della Bce".