Carige: garanzia sui bond fino a tre miliardi

La garanzia dello Stato sulle obbligazioni Carige sarà valida fino ad un valore massimo dei bond di 3 miliardi di euro. E' quanto prevede la bozza del decreto in entrata al consiglio dei ministri di ieri sera. Il Mef, si legge, "è autorizzato fino al 30 giugno 2019 a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di Banca Carige nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro".



"Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria", il Mef è autorizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno 2019, "anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, nel limite massimo di 1 miliardo di euro per l'anno 2019, azioni emesse da Banca Carige". Lo si legge nella bozza del decreto sulla cassa di risparmio entrata ieri sera in Consiglio dei ministri.