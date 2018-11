L'Italia risponde all'Ue: sulla manovra tiriamo dritto

E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo c'è la risposta all'Unione europea sulla legge di bilancio, che deve essere inviata entro la mezzanotte di oggi.



I saldi e le stime di crescita della legge di bilancio "restano invariati". Lo confermano fonti di Palazzo Chigi al termine del vertice di governo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla manovra.



"Stiamo lavorando a una manovra che garantisce più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse non per tutti ma per tanti italiani. Se all'Europa va bene siamo contenti, sennò tiriamo dritto". Lo dice Matteo Salvini al suo ingresso a Palazzo Chigi per il vertice di governo e il Cdm sulla legge di bilancio. Alla domanda se la manovra cambierà, Salvini risponde di no scuotendo la testa.



Merkel, serve soluzione,dialogo con Bruxelles - "L'Italia è un Paese fondatore dell'Ue e ha deciso con gli altri le regole". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, rispondendo in plenaria a Stasburgo alle domande degli eurodeputati. Secondo Merkel sulla questione della legge di bilancio italiana "è importante giungere a una soluzione ed è importante che lo si faccia nel dialogo con la Commissione europea. Lo ha detto anche il premier Conte".