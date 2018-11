Borsa: Milano maglia nera d'Europa. Spread oscilla su 310 punti base

Seduta in profondo rosso per le Borse europee, tutte in calo di circa un punto percentuale, con Milano (-1,9%) che indossa la maglia nera davanti a Francoforte (-1,3%), Parigi (-1,1%) e Londra (-0,9%).

Pil tedesco sotto le attese, dubbi sull'intesa per la Brexit, timori per la manovra del governo italiano e calo del greggio, sono i principali fattori che zavorrano i listini.

Lo spread Btp-Bund dopo una fiammata a 317 oscilla sui 310 punti base, in rialzo di una decina di punti base. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,49%.

La sterlina arretra sul mercato spot di Londra in attesa della riunione del governo inglese per discutere della Brexit.

Il barile Wti tratta a 55,5 dollari al barile (-0,3%) mentre sono negativi anche i future su Wall Street. A livello settoriale soffrono i titoli tecnologici (-2,07% l'indice Stoxx), quelli dell'energia (-1,9%) e delle materie prime (-1,8%). A Piazza Affari affondano Mediaset (-6,8%), nonostante conti giudicati dagli analisti migliori delle attese, Poste (-4,2%) e Tim (-3,3%) mentre rimbalza Carige (+21%).