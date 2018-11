Manovra, Moscovici: sanzioni sono soluzione peggiore

Una "parola che rifiuto totalmente è la parola 'punire'. Non sono mai stato partigiano delle sanzioni. Le sanzioni sono sempre ciò che può succedere alla fine, ma sono la peggiore delle vie d'uscita": lo ha detto il commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici, parlando dei rischi legati alla manovra italiana su France Info. Moscovici si è quindi detto a favore di un "dialogo ininterrotto, continuo e vigoroso con l'Italia".



Bilaterale Tria-Moscovici a margine Eurogruppo - Ci sarà oggi un incontro bilaterale a margine dell'Eurogruppo tra il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici e il ministro dell'economia Giovanni Tria per discutere della manovra e dell'opinione della Commissione. Lo conferma un portavoce dell'esecutivo comunitario. "Moscovici utilizzerà l'Eurogruppo come un'opportunità per incontrare il ministro Tria che includerà, come prevedibile, una discussione sull'opinione emessa dalla Commissione sulla bozza del piano di bilancio dell'Italia", ha precisato il portavoce.