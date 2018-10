Spread Btp-Bund in rialzo, la Borsa di Milano gira in negativo

Spread Btp-Bund in rialzo a 317 punti base sulla scia dei dati del Pmi nell'Eurozona. Il rendimento del titolo decennale del Tesoro sale al 3,55%.



La Borsa di Milano gira in negativo con il Ftse Mib che cede lo 0,1% a 18.776 punti. Crolla Stm (-9,1%), nel giorno della trimestrale con ricavi e utile in crescita e le previsioni del margine lordo inferiori alle stime. In cima al listino svetta Saipem (+6%), dopo i conti del terzo trimestre e la conferma delle stime. Piazza Affari è appesantita dalle banche con Ubi e Banca Generali (-2,1%), Banco Bpm (-1,7%), Bper (-1,2%), Unicredit (-0,8%) e Intesa (-0,5%) mentre è in controtendenza Carige (+2%) all'indomani del Cda. In positivo il comparto del lusso dove si mette in mostra Moncler (+2,9%). Bene anche Luxottica (+1,5%) e Ferragamo (+0,9%).



Le Borse europee proseguono in stabile rialzo, malgrado i futures su Wall Street negativi, con gli investitori che guardano alla stagione delle trimestrali e prendono atto dei dati dell'indice Pmi manifatturiero. Sullo sfondo i timori per le tensioni commerciali tra Usa e Cina ed il nuovo attacco di Donald Trump al presidente della Fed, Jerome Powell. L'euro è in calo sul dollaro a 1,1420 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Avanzano Parigi (+0,6%) e Londra (+0,4%) mentre sono piatte Francoforte e Madrid (+0,08%). Performance positiva per le tlc (+0,8%) dove sono in rialzo Deutsche Telecom (+1,5%), Orange (+1%), Swisscom (+1,4%) e Vodafone (+0,5%). Positivi anche gli energetici (+0,5%) dove si mettono in mostra Enagas (+1%), Shell (+0,4%) e Total (+0,2%). In calo il comparto finanziario (-0,1%) dove è in rosso Deutsche Bank (-4,3%), dopo i conti del trimestre in calo, Credit Suisse e Societe Generale (-1,2%), Bnp (-0,8%), Banco Santander (-0,5%).



Il petrolio è stabile sui mercati asiatici a 66,39 dollari per il barile Wti e a 76,55 dollari per il Brent.



L'oro è in leggero rialzo in Asia a 1.231,34 dollari l'oncia segnando un progresso dello 0,09%.



Asia chiude contrastata, si guarda a trimestrali - Borse asiatiche contrastate in attesa di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali. Gli investitori guardano anche all'evolversi della situazione circa le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Tokyo (+0,37%) archivia la seduta in rialzo. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 112,50, mentre avanza sulla moneta unica, assestandosi poco sotto quota 129. A contrattazioni ancora aperte in calo Hong Kong (-0,30%), Shanghai (+0,1%), Shenzhen (-0,5%), Seul (-0,4%) e Mumbai (+0,4%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati relativi all'indice Pmi manifatturiero e dei servizi preliminari per l'eurozona, Francia e Germania e Usa. Per l'Italia attesi dati sulla bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti attesa per i dati sulle scorte settimanali di petrolio, e le vendite di abitazioni nuove. Stasera previsto il beige book della Fed.