Borsa: Europa giù, Francoforte -0,89%

Apertura in ribasso per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,39% a 4.933 punti, Londra cede lo 0,77% a 6.909 punti e Francoforte lo 0,89% a 11.098 punti.

Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,28% a 18.434 punti.

La Borsa di Tokyo termina la seduta in sostenuto calo dopo l'ultima contrazione registrata durante la notte a Wall Street, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq con il meno 4,4%. Sugli investitori pesano i timori di un rallentamento della crescita mondiale. Il Nikkei segna una correzione del 3,72% a quota 22.268,73, cedendo oltre 800 punti. Sul mercato valutario lo yen si apprezza sul dollaro poco sopra un livello di 112, e sulla moneta unica, a un valore di 127,70.