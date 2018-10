Manovra, anche Parigi all'attacco. Le Maire: 'Così indebolite l'Eurozona'

Dopo le parole di ieri del presidente della commissione Ue, Jean-Claude Juncker sulla manovra oggi è la Francia ad andare all'attacco. "Tutte le decisioni che vengono prese a Berlino, Roma, Parigi o Bruxelles - ha detto il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire intervistato da Radio Classique - hanno un'incidenza su di noi, gli altri Paesi della zona euro, il ripiegamento su se stessi, decisioni prese senza alcuna considerazione per i partner non porteranno assolutamente da nessuna parte, non faranno che indebolire la zona euro".

"Valutare la manovra italiana - ha detto ancora - spetta alla Commissione europea, è lei responsabile. L'unica cosa che posso dire, che vorrei spiegare, è che siamo 19 Paesi, siamo tutti sulla stessa barca, siamo all'interno di un'unione monetaria, abbiamo scelto la stessa moneta e nessuno può considerare che la sua sorte non abbia un impatto su quella degli altri". "Quando hai la stessa moneta - ha insistito Le Maire - tutte le decisioni prese a Berlino, Roma, Parigi o Bruxelles hanno un'incidenza su tutti gli altri Paesi della zona euro".

Intanto dopo il colloquio telefonico di ieri con Juncker il premier Giuseppe Conte prepara il consiglio Ue di domani.

LE MISURE DELLA MANOVRA

Intanto il Pd va all'attacco: ' "La manovra è anche una sberla alle imprese e a chi crea lavoro: tagliati gli incentivi di Impresa 4.0, stop ACE e IRI. Risultato: 2 miliardi di tasse in più #ladridifuturo', scrive il segretario Maurizio Martina su twitter.

