Fed: gli aumenti graduali dei tassi in linea con la crescita

Graduali aumenti dei tassi di interesse sono in linea con l'espansione economia. E' quanto emerge dai verbali dell'ultima riunione della Fed del 25 e 26 settembre. ''Un approccio graduale compensa i rischi'' derivanti dall'andare ''troppo velocemente o troppo lentamente'' con le strette.

L'inflazione è in corsa per centrare l'obiettivo del 2% su base prolungata. Dai verbali emerge anche una preoccupazione per l'impatto della politica commerciale, i dazi, sui piani di investimento delle aziende.

La Fed constata che con lo svanire degli effetti degli stimoli di bilancio, quali il taglio delle tasse, la crescita potrebbe rallentare.