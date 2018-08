Samsung: arriva Galaxy Watch, benessere e salute al centro

Un orologio che porta in se' il meglio dell'ecosistema Galaxy con una batteria di lunga durata.

E' il nuovo Galaxy Watch con connettivita' LTE e un design personalizzato. Samsung presenta il nuovo orologio al Barclays Center di Brooklyn. ''Il nuovo Galaxy Watch e' stato messo a punto per tutti gli stili di vita aiutando i consumatori a centrare i loro bisogni e mantenere i propri obiettivi grazie a una vita piu' efficiente della batteria che consente di essere connessi piu' a lungo'' afferma DJ Koh, amministratore delegato della divisione comunicazioni mobili di Samsung. Il Galaxy Watch sara' disponibile negli Stati Uniti a partire dal 24 agosto e in Corea del Sud dal 31 agosto.

L'orologio e' disegnato con al centro il benessere e offre ''un'esperienza olistica della salute'' aiutando nella gestione dello stress e nel monitoraggio del sonno. Il dispositivo si presenta in due versione, una con schermo da 46 millimetri e un'altra da 42 millimetri.