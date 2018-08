Samsung lancia il Galaxy Note9, in Italia dal 24 agosto

Arriva il Galaxy Note9, l'ultimo nato in casa Samsung. Con una maggiore durata della batteria, una S-Pen migliorata e una fotocamera intelligente, il Note9 sarà disponibile in Italia dal 24 agosto in tre colori: Ocean Purple, Midnight Black e Lavender Purple. Il Galaxy Note9 è offerto in due versioni, quella da 128GB che costerà 1.029 euro e quella da 512GB a un costo di 1.279 euro.



Il Galaxy Note9 presenta una fotocamera decisamente migliorata e intelligente: è in grado di di identificare gli elementi di una foto, come lo scenario e il soggetto, e classificarli in una delle 20 categorie fissate e istantaneamente ottimizzarli sulla base delle stesse. Una notifica immediata è inviata se l'immagine è sfuocata, se il soggetto ha sbattuto le palpebre o se c'èuna luce che rovina la qualita' dell'immagine. ''Il Galaxy Note9 apre un mondo di possibilità, è un portale per l'intero ecosistema dei dispositivi e dei servizi Samsung'' afferma la società sud coreana. ''Il Note è sempre stato la nostra vetrina per la tecnologia premium e per l'innovazione, e il Galaxy Note9 non e' una eccezione - afferma DJ Koh, amministratore delegato di della divisione comunicazioni mobili di Samsung -. I fan di Note sono i più fedeli a Samsung. Il Galaxy Note9 è l'unico telefono che può tenere il passo con le loro vite impegnate''. Il Galaxy Note9 potrà essere preordinato da oggi al 23 agosto, accedendo alla campagna internazionale di trade-in di Samsung, con la quale il vecchio smartphone sarà valutato fino a 600 euro. Solo per l'Italia, il Galaxy Note9 sarà disponibile anche con la formula Samsung Smart Rent in aggiunta al programma di trade-in. La formula consente di ottenere il nuovo nato in casa Samsung pagando un anticipo di 99 euro e poi 24 rate da 44,90 euro per la versione 512GB e 35,90 euro per quella da 128 GB con copertura contro danni e furto inclusa.